Calciomercato | Milan senza Champions? In bilico Pulisic ma non soltanto Le ultime

Il Milan si trova in una fase cruciale di calciomercato, con la possibilità di non qualificarsi alla prossima Champions League. Tra i giocatori in bilico ci sarebbe anche Pulisic, ma non sono solo lui a rischiare. La squadra sta monitorando diverse situazioni, e le decisioni sul mercato dipenderanno dai risultati sportivi delle ultime partite della stagione. La società segue attentamente gli sviluppi, valutando eventuali mosse per rafforzare la rosa.