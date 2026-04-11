Calciomercato | Milan senza Champions? In bilico Pulisic ma non soltanto Le ultime
Il Milan si trova in una fase cruciale di calciomercato, con la possibilità di non qualificarsi alla prossima Champions League. Tra i giocatori in bilico ci sarebbe anche Pulisic, ma non sono solo lui a rischiare. La squadra sta monitorando diverse situazioni, e le decisioni sul mercato dipenderanno dai risultati sportivi delle ultime partite della stagione. La società segue attentamente gli sviluppi, valutando eventuali mosse per rafforzare la rosa.
Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la qualificazione o meno alla prossima edizione della Champions League farà tutta la differenza del mondo - in casa Milan - per il calciomercato estivo. Con un Milan qualificato al torneo, e quindi con 60-70 milioni di euro di proventi UEFA da poter investire per le operazioni in entrata, plausibile un doppio colpo di livello. Giocatori come Leon Goretzka e Robert Lewandowski, per esempio, potrebbero vestire davvero la maglia rossonera nella stagione 2026-2027. Nel caso in cui, invece, il Milan si facesse rimontare da due tra Como, Juventus e Roma, attualmente distanti... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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