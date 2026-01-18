Calciomercato Milan Tare esce allo scoperto | Rinnovo Maignan e Camarda ecco cosa succede Sull’acquisto di un nuovo difensore…

Igli Tare ha commentato le ultime novità del calciomercato del Milan, annunciando il rinnovo di Maignan e Camarda e aggiornando sulla possibilità di acquisire un nuovo difensore. Prima del match con il Lecce, Tare ha fornito dettagli sui piani della società rossonera, offrendo un quadro chiaro delle strategie di mercato in corso. Ecco le principali informazioni sulle trattative e gli sviluppi recenti.

Calciomercato Milan, Tare esce allo scoperto: «Rinnovo Maignan e Camarda, ecco cosa succede. Sull'acquisto di un nuovo difensore.»

Il calciomercato del Milan si avvicina a un passo dal rinnovo di Maignan, portiere fondamentale per la squadra. Sebbene l’accordo sia quasi definito, resta da risolvere un dettaglio con l’agente del giocatore. La situazione è in fase di finalizzazione, con l’obiettivo di garantire continuità al reparto portieri rossonero. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Maignan e le prossime mosse del club. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Il piano della società CALCIOMERCATO MILAN, OCCHI IN CASA REAL: OCCASIONE PER LA DIFESA Al - facebook.com facebook #calciomercato #Milan, #Maignan e il rinnovo sempre più vicino. Schira: "Incontro positivo". Cosa manca #SempreMilan x.com

