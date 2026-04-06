Il Milan ha deciso di cambiare strategia riguardo al centrocampista inglese nato nel 1996, portando a una svolta significativa nel suo percorso. Dopo settimane di trattative, si sono delineati nuovi sviluppi che coinvolgono il suo ruolo all’interno della rosa e le prossime mosse del club. La situazione si sta evolvendo in modo rapido, con aggiornamenti che arrivano direttamente dalle fonti vicine alla società rossonera.

Novità importanti per quel che riguarda il futuro del centrocampista inglese classe ’96: ecco le ultimissime. Lo scorso 23 febbraio ha rimediato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella nel match contro il Parma e adesso dopo oltre un mese di stop è finalmente pronto a tornare in campo. Ruben Loftus-Cheek è, senza ombra di dubbio, un elemento importantissimo della rosa del Milan e in questo finale di stagione vuole assolutamente tornare protagonista e trascinare i rossoneri. Loftus-Cheek (Ansa Foto) – calciomercato.it Intanto proprio il centrocampista inglese classe ’96 ha rilasciato delle importantissime dichiarazioni sul suo futuro ai microfoni di ‘Sportmediaset’: “ Rinnovo? Ho un contratto fino al 30 giugno 2027 e penso che in estate ne parleremo con la società. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Futuro Loftus-Cheek, svolta pazzesca in casa Milan: cosa succede

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