Calciomercato Inter LIVE | il futuro di Bastoni la situazione del rinnovo di Calhanoglu

Sul calciomercato dell'Inter si susseguono aggiornamenti riguardo al futuro di Bastoni e alla trattativa per il rinnovo di Calhanoglu. La società ha incontrato agenti e analizzato diverse opzioni per i due giocatori, mentre alcune trattative sono in fase avanzata. Durante le ultime ore sono stati confermati incontri con i rappresentanti dei calciatori e alcune trattative sono state definite. Seguiamo da vicino tutte le novità in tempo reale.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – SABATO 11 APRILE Calciomercato Inter, la volontà di Bastoni farà la differenza: posizione netta del club nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: il futuro di Bastoni, la situazione del rinnovo di Calhanoglu Calciomercato Inter LIVE: Muharemovic si avvicina, la situazione del rinnovo di Calhanogludi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Inter LIVE: Rebus sul futuro di Calhanoglu. Per Bastoni spuntano nuovi aggiornamentidi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Temi più discussi: Dove vedere Inter-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Calciomercato, un esonero in Serie A rovina i piani dell’Inter; Calciomercato Inter News | Schade e Svensson per la rivoluzione voluta da Chivu (9 aprile 2026); Calciomercato Inter LIVE | Su chi puntare se Bastoni andasse al Barcellona? I nerazzurri pensano a ben quattro profili. Calciomercato Inter, follia Oaktree solo per questo giocatoreIl fondo Oaktree pronto a fare uno sforzo nel mercato dell'Inter: extra budget solo per Nico Paz del Como, che tornerà al Real Madrid ... interlive.it Calciomercato Inter news | Denzel Dumfries non si muove: Sono molto felice qui (oggi 10 aprile 2026)Calciomercato Inter news: Denzel Dumfries esprime chiaramente la volontà di restare in nerazzurro anche in futuro, oggi 10 aprile 2026. ilsussidiario.net Intreccio di mercato clamoroso: Muharemovic dice sì all'Inter e garantisce una plusvalenza vitale alla Juventus. #Muharemovic #Juve #Inter #Calciomercato #juventusnews24 - facebook.com facebook #Calciomercato #Milan, #Solet osservato speciale in casa #Udinese: possibile scippo all’ #Inter #SempreMilan #ACMilan x.com