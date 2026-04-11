Calciomercato Bologna l’esplosione di Jonathan Rowe | la Premier League chiama la posizione del club rossoblù è questa! Cosa succederà in estate

Da calcionews24.com 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la sessione di calciomercato, il nome di Jonathan Rowe ha attirato l’attenzione di diversi club della Premier League, in seguito alle sue recenti prestazioni. Il calciatore, attualmente in forza al Bologna, ha mostrato un notevole progresso che ha portato a speculazioni sulle possibili mosse del club di appartenenza. La situazione rimane in evoluzione e si attende di capire quali saranno le decisioni prese in vista della prossima stagione.

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