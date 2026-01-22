Calcio serie C rinviata la sentenza del Trapani Cosa può cambiare per il Grifo

Oggi era prevista la decisione ufficiale sulla posizione del Trapani in Serie C, ma la sentenza è stata rinviata. Questa attesa può influire anche sulle strategie del Perugia (il Grifo), considerando eventuali implicazioni sul campionato e sulle eventuali penalizzazioni. Restano da chiarire gli sviluppi, mentre le squadre attendono aggiornamenti ufficiali per comprendere il loro futuro immediato nel torneo.

Doveva essere il giorno del giudizio per alcune società che si sono rese protagoniste di alcune inadempienze amministrative, ma non è stato così.Il caso che può riguardare più da vicino il Perugia e quello del Trapani, che oggi avrebbe dovuto sapere se avrebbe potuto proseguire la stagione in.🔗 Leggi su Today.it

Il calciomercato della Serie C si conclude con la risoluzione del prestito di Mamadou Kanoute dal Trapani al Perugia.

Siracusa e Trapani, il TFN rinvia le decisioni: classifica di Serie C in bilico in attesa dei verdetti finaliIl Tribunale Federale Nazionale ha deciso di rinviare i procedimenti che riguardano due club siciliani impegnati in Serie C. La decisione attesa per oggi non è arrivata: il caso del Siracusa è stato ... lasicilia.it

