Calcio serie C la classifica complica il mercato del Grifo | sfuma Kirwan

La recente serie di sconfitte del Grifo ha influenzato la posizione in classifica, rendendo più complesso il mercato. La perdita di giocatori chiave come Kirwan riduce le opzioni disponibili e modifica le strategie di rafforzamento della squadra. In questo contesto, le scelte future saranno guidate dalla necessità di migliorare il rendimento e stabilizzare la posizione in campionato.

Due sconfitte consecutive, arrivate anche in circostanze particolari, pesano sulla classifica e a cascata anche sul mercato.Sembrava fatta la corsa settimana per un vantaggioso scambio con il Gubbio (Matos e Broh per Spina), ma la vittoria rossoblu ha indotto il presidente Notari a trovare un.

