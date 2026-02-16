Calcio da tavolo Francesco Mattiangeli si arrende solo in finale | ecco com’è andata la Coppa Italia

Francesco Mattiangeli, giocatore dei Bologna Tigers, ha perso in finale alla Coppa Italia Veteran (+50) di calcio da tavolo, disputata ad Anagni lo scorso fine settimana. La competizione, organizzata dalla Federazione italiana sportiva calcio tavolo (Fisct), ha visto il suo talento affrontare un avversario agguerrito fino ai rigori. Mattiangeli aveva dominato le fasi preliminari, dimostrando grande abilità e concentrazione.

Oltre 150 atleti e 36 squadre hanno preso parte alla competizione che si è svolta nel fine settimana ad Anagni. Brillante prestazione dell’avvocato ternano nella categoria Veteran “C’è un po di rammarico per come è andata - commenta l’avvocato ternano - seppure avevo faticato nel girone e nei quarti e in semifinale avevo avuto un pizzico di buona sorte. Peccato, perché è una competizione che ci tenevo a vincere, posto che avrebbe consentito la qualificazione diretta per i mondiali di Parigi. Sono contento comunque di essermi confermato ad alti livelli”. È andata meno bene la prova a squadre, dove con i Bologna Tigers si sono fermati ai quarti di finale nella Cadetti, eliminati da Bagheria.🔗 Leggi su Ternitoday.it

