Il sindaco di Dimaro ha annunciato che stanno preparando l’ultimo ritiro del contratto con il Napoli. Ha spiegato che si stanno organizzando per questa fase e ha espresso la speranza di poter proseguire con questa collaborazione. L’intervento è stato fatto durante una trasmissione televisiva locale, dove sono stati forniti dettagli sui preparativi in corso. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo a eventuali cambiamenti futuri o decisioni ufficiali.

Il sindaco di Dimaro, Marco Panciera, è intervenuto a Stile Tv per parlare del prossimo ritiro del Napoli. Ecco le sue parole: “Siamo già in fibrillazione per l’arrivo del Napoli. Siamo partiti, abbiamo già incontrato i dirigenti del Napoli e gli addetti ai lavori per la preparazione delle strutture. Ne abbiamo fatti 2 di incontri, ne faremo un altro a fine mese. Stiamo organizzando questo ultimo ritiro, da contratto, sperando poi di trovare un prosieguo, ci teniamo, siamo diventati una grande famiglia e ci farebbe piacere proseguire. In ogni modo, stiamo organizzando il ritiro che verrà. E’ il 15esimo anno di ritiro Napoli, un grande successo per la Val di Sole e un orgoglio per la città di Napoli penso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dimaro, il sindaco: “Stiamo organizzando l’ultimo ritiro da contratto, speriamo di proseguire”

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