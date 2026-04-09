Dimaro il sindaco | Stiamo organizzando l’ultimo ritiro da contratto speriamo di proseguire
Il sindaco di Dimaro ha annunciato che stanno preparando l’ultimo ritiro del contratto con il Napoli. Ha spiegato che si stanno organizzando per questa fase e ha espresso la speranza di poter proseguire con questa collaborazione. L’intervento è stato fatto durante una trasmissione televisiva locale, dove sono stati forniti dettagli sui preparativi in corso. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo a eventuali cambiamenti futuri o decisioni ufficiali.
Il sindaco di Dimaro, Marco Panciera, è intervenuto a Stile Tv per parlare del prossimo ritiro del Napoli. Ecco le sue parole: “Siamo già in fibrillazione per l’arrivo del Napoli. Siamo partiti, abbiamo già incontrato i dirigenti del Napoli e gli addetti ai lavori per la preparazione delle strutture. Ne abbiamo fatti 2 di incontri, ne faremo un altro a fine mese. Stiamo organizzando questo ultimo ritiro, da contratto, sperando poi di trovare un prosieguo, ci teniamo, siamo diventati una grande famiglia e ci farebbe piacere proseguire. In ogni modo, stiamo organizzando il ritiro che verrà. E’ il 15esimo anno di ritiro Napoli, un grande successo per la Val di Sole e un orgoglio per la città di Napoli penso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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