Nel calcio di questa settimana, il Monti, neopromosso in terza categoria, punta a mantenere l’imbattibilità casalinga contro la Palleronese. Il ValliZeri cerca di consolidare la posizione nei playoff, mentre Spartak Apuane affronta l’esame della Podenzana. In ogni stagione, ci sono momenti in cui le partite assumono un significato speciale, e il campo diventa teatro delle sfide più attese e sentite.

C’è sempre un momento, in ogni campionato, nel nostro caso di paese, in cui il pallone pesa un po’ di più e l’erba sembra raccontare le storie di un anno intero. È l’ultima giornata di Terza Categoria, quella dei saluti e delle promesse da mantenere, delle mani strette forte e degli occhi lucidi di chi ha corso per mesi dietro a un sogno semplice ma enorme. Al “Macchiarini-Ricci“ di Retignano il ValliZeri arriva con la valigia piena di speranze: contro il Terrinca servono tre punti veri, pesanti, indispensabili per restare dentro il sogno playoff e continuare a correre. All’orizzonte, in caso di successo, ci sarebbe il Cinquale, terza forza del torneo, impegnato al “Mulattieri“ contro un Icf Fosdinovo già con lo sguardo rivolto al futuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio In Terza il neopromosso Monti vuole chiudere la stagione imbattuto in casa della Palleronese. Il ValliZeri sogna un posto nei playoff. Spartak Apuane all’esame Podenzana

Monti sempre più campione in Terza Categoria: +6 sul Cinquale e Spartak Apuane, a sette giornate dalla fine del torneo.Monti sempre più vicino al titolo in Terza Categoria: +6 su Cinquale e Spartak Apuane Il Monti consolida il primato nel campionato di Terza...

Il Monti difende la leadership contro il Podenzana. Il big match ValliZeri-Cinquale promette spettacoloIl campionato di Terza Categoria celebra la diciottesima giornata, quinta del girone di ritorno.

Argomenti più discussi: Terza Categoria, si gioca solo per gli eventuali spareggi post-campionato; Calcio In Terza il neopromosso Monti vuole chiudere la stagione imbattuto in casa della Palleronese. Il ValliZeri sogna un posto nei playoff. Spartak Apuane all’esame Podenzana.

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In Third Division, newly promoted Monti hopes to finish the season undefeated at Palleronese. ValliZeri dreams of a playoff spot. Spartak Apuane faces a tough test against ...Lunedì sera ad Avenza, Polisportiva Carrarese e Sporting Marina saluteranno il campionato sotto le stelle: finisce una stagione, ma resta intatta la voglia di ritrovarsi ancora, la prossima domenica, ... sport.quotidiano.net

#Juventus, l' #Under11 (Pulcini 2015) di Mr. Cara prima classificata alla Universal Youth Cup - Torneo Internazionale Apuane. OTTAVI DI FINALE 4-0Spartak Mosca QUARTI DI FINALE 1-0Lecco SEMIFINALE 2-1Inter FINALE 2-0Como | Del x.com

Al Monti la vittoria del campionato 2025/2026. Sorridono Spartak Apuane, Cinquale e Vallizeri. OK per Podenzana e Fosdinovo. Questa sera un posticipo - facebook.com facebook