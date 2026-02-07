Il Monti difende la leadership contro il Podenzana Il big match ValliZeri-Cinquale promette spettacolo

Il Monti si prepara a difendere la sua leadership nel match contro il Podenzana. La partita più attesa della giornata è quella tra ValliZeri e Cinquale, due squadre che promettono spettacolo. Il campionato di Terza Categoria entra nella sua diciottesima giornata, e il Monti ha già cinque punti di vantaggio sui rivali. La corsa al primo posto si fa sempre più intensa, con i tifosi pronti a seguire ogni azione sul campo.

Il campionato di Terza Categoria celebra la diciottesima giornata, quinta del girone di ritorno. Il Monti (45 punti) è in fuga, sapendo di avere sulle proprie uste le narici del Cinquale (42), squadra definita dall’osservatorio sempre più alleprato. Le due migliori espressioni del torneo, questo pomeriggio rispettivamente sono impegnate, i primi in casa dei cugini del Podenzana, mentre i secondi in un big match che li vede protagonisti sul “Tolaro“ contro il ValliZeri che ha l’assoluto bisogno di vincere se vuol ritornare in area playoff. Alla vigilia del big match in programma domani sul campo del Tolaro contro il ValliZeri (30), abbiamo raccolto le parole del mister del Cinquale, Matteo Fubiani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Monti difende la leadership contro il Podenzana. Il big match ValliZeri-Cinquale promette spettacolo Approfondimenti su Monti Cinquale Cinquale e Monti si contendono la leadership. Lo Spartak sfida la Tirrenica e sogna il primato Cinquale e Monti si contendono la leadership nel campionato di Terza Categoria, ora alla quindicesima giornata. Calcio La Terza Categoria al giro di boa con i campioni d’Inverno di scena al “Tolaro“. Il Monti tasta il polso al ValliZeri. Podenzana-Filattiera, derby di fuoco La Terza Categoria si avvia alla fase di ritorno, con il Monti che si conferma campione d’inverno e si prepara alla sfida al ValliZeri. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Monti Cinquale Argomenti discussi: Il Monti difende la leadership contro il Podenzana. Il big match ValliZeri-Cinquale promette spettacolo; La scelta deve valorizzare le inclinazioni; La Comunità Luigi Monti non può chiudere: Polistena difende un presidio di solidarietà. Il Monti difende la leadership contro il Podenzana. Il big match ValliZeri-Cinquale promette spettacoloLo Spartak Apuane prova a riscattarsi nello scontro col Filattiera mentre Polisportiva Carrarese e Fosdinovo si affronteranno lunedì sera ... sport.quotidiano.net In terza CATEGORIA si accende la bagarre nelle posizioni di vertice. il monti difende il primato contro il Royal Dallas. Lo Spartak Apuane chiede strada al ValliZeri, derby di ...Il turno della 17ª giornata, terza del girone di ritorno si è aperto ieri sera alle 21 con la partita Attuoni-Cinquale giocata sotto la luce artificiale al Paolo Deste di Avenza. Mentre il sabato gi ... sport.quotidiano.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.