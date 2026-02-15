Monti sempre più campione in Terza Categoria | +6 sul Cinquale e Spartak Apuane a sette giornate dalla fine del torneo

Il Monti ha rafforzato la sua leadership in Terza Categoria, grazie alla vittoria contro una squadra di metà classifica e portando il vantaggio a sei punti sulle avversarie Cinquale e Spartak Apuane. Con sette partite ancora da giocare, il team si avvicina sempre più al primo posto, mantenendo alta la concentrazione. La squadra ha conquistato tre punti importanti in casa, aumentando il distacco dalla concorrenza.