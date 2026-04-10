Calcio a 5 Italia alla prova a Lüneburg in amichevole contro la Germania

Domani si svolgerà a Lüneburg una partita amichevole tra la nazionale italiana di calcio a 5 e la Germania. Questa sarà la prima volta nella storia che le due nazionali si sfideranno nel calcio a 5, segnando un episodio inedito per il futsal italiano. La sfida si inserisce in un contesto di incontri internazionali e rappresenta un momento di confronto tra le due squadre.

Italia-Germania ha sempre un fascino particolare. Da domani, però, questa sfida assumerà un significato nuovo anche nel futsal: per la prima volta nella storia del calcio a 5, infatti, gli azzurri affronteranno la selezione tedesca. Appuntamento alle 18.40 alla LKH Arena di Lüneburg, impianto da 1.999 posti già esaurito. Per la Nazionale sarà molto più di una semplice amichevole. Archiviato l’Europeo, chiuso ai quarti di finale contro la Spagna poi campione, la squadra guidata da Samperi riparte dalla Germania per dare forma a un nuovo ciclo. Il raduno è fissato per la sera di martedì 7 aprile, con partenza il giorno successivo da Roma Fiumicino in direzione Amburgo, prima del trasferimento verso la terra tedesca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5, Italia alla prova a Lüneburg in amichevole contro la Germania Calcio a 5, i convocati dell’Italia per l’amichevole contro la Germania: rivoluzione azzurra. Arrivano i giovaniDopo l’avventura nell’Europeo dello scorso inverno, a cavallo fra gennaio e febbraio chiusasi ai quarti di finale, la nazionale italiana di calcio a... Leggi anche: Hockey ghiaccio: Italia, ultima amichevole contro la Germania. Test di lusso verso Milano Cortina 2026 Temi più discussi: Amichevole Germania-Italia, i 16 convocati di Samperi. Castiglia: Nazionale giovane che sposa la visione della Divisione; Scheda squadra Castellana; Serie A Femminile, Coppa Italia: CMB-TikiTaka Francavilla e Okasa Falconara-Women Roma le semifinali di Genzano; Coppe Italia femminili 2026, modificati gli orari delle finali di Genzano: il nuovo programma. Calcio a 5 B1: Firenze e Roccaraso alla Final Four di Coppa ItaliaNel turno preliminare di Coppa Italia di Calcio B1 il Quartotempo Firenze e lo Sport Ability Roccaraso battono rispettivamente l’Uic Bari e la Roma Blind ... repubblica.it Calcio a 5, final eight Coppa Italia femminile: CMB-Kick Off 4-3Il Comprensorio Medio Basento batte la squadra lombarda e vola in semifinale. Appuntamento a sabato alle 18:00 ... rainews.it Un golfista di nome FIFA No, non è una battuta o uno scherzo: È IL CASO DI FIGA LAOPAKDEE Giocane golfista dal nome curioso, che ne ha spiegato il perché in occasione degli Augusta Masters “MIO PADRE È UN GRAN TIFOSO DI CALCIO, - facebook.com facebook Calcio, rugby e un unico patron: la storia di Ferruccio Hellman, il grande visionario che negli anni Trenta guidava i due club a Padova x.com