Durante il Concours Mondial svolto a Cirò, i vini della regione Calabria hanno ottenuto un totale di 11 medaglie, confermando il successo delle produzioni locali a livello internazionale. Le premiazioni hanno coinvolto diverse aziende della zona, che hanno presentato le proprie bottiglie a una giuria composta da esperti provenienti da vari paesi. L’evento ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati del settore vitivinicolo.

Le eccellenze vitivinicole della Calabria hanno ottenuto un prestigioso riconoscimento internazionale durante il Concours Mondial tenutosi a Cirò, raccogliendo complessivamente 11 medaglie. Il successo è stato guidato dai vini rosati, con i prodotti derivanti dal gaglioppo, dal magliocco dolce e dal greco nero che si sono distinti nelle valutazioni effettuate alla cieca. Questo risultato posiziona la regione al secondo posto tra le realtà italiane per numero di premi, subito dopo la Puglia, con un bottino composto da una medaglia d’oro, quattro medaglie d’oro e sei medaglie d’argento. L’evoluzione qualitativa verso i mercati internazionali. Il traguardo raggiunto a Cirò non rappresenta un evento isolato, ma testimonia il consolidamento di un percorso volto a elevare gli standard produttivi delle aziende locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria trionfa a Cirò: 11 medaglie per i vini che conquistano il mondo

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