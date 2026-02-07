Vini vibonesi | Zibibbo e Magliocco puntano alla Doc Costa degli Dei e conquistano il mercato nazionale

La provincia di Vibo Valentia fa parlare di sé nel mondo del vino. Lo Zibibbo e il Magliocco Canino affrontano ora la sfida della Doc “Costa degli Dei”. Nel frattempo, i produttori locali si preparano a portare i loro vini sui mercati nazionali, puntando a conquistare sempre più appassionati e intenditori.

Il Vibonese si presenta alla ribalta nazionale, conquistando Roma con i suoi vini, in particolare lo Zibibbo e il Magliocco Canino, mentre si prepara all’istituzione della nuova denominazione di origine controllata “Costa degli Dei”. Un’ascesa inattesa, quella dei produttori vibonesi, testimoniata alla settima edizione di “Beviamoci Sud Roma”, la kermesse dedicata ai vini del Mezzogiorno che si è tenuta nella capitale il 7 febbraio 2026. Non più relegati a un ruolo marginale nell’enologia calabrese, i vitigni autoctoni della provincia di Vibo Valentia hanno finalmente trovato una vetrina di prestigio, abbandonando l’etichetta di semplici componenti da miscela per affermarsi come ambasciatori di un territorio ricco di storia e tradizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

