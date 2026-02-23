Calabria trionfa alle Olimpiadi | Tina e Milo conquistano la scena

Tina e Milo hanno fatto il loro debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina grazie a un invito speciale che ha aperto loro le porte. La loro presenza durante la cerimonia di chiusura ha attirato l’attenzione di pubblico e media, grazie anche a un gesto di attenzione da parte degli organizzatori. La loro partecipazione ha rappresentato un momento di emozione e sorpresa, lasciando tutti a bocca aperta. La scena si è conclusa con un applauso sincero da parte degli spettatori.

Un invito speciale che ha cambiato tutto. La partecipazione di Tina e Milo alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina è stata resa possibile da un gesto di sensibilità istituzionale. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha esteso un invito ai due giovani calabresi, un’azione non prevista dal regolamento del contest nazionale che li aveva visti vincitori nel 2023. Questo gesto ha permesso a Tina e Milo di vivere un’esperienza unica, trasformando un riconoscimento locale in un momento di visibilità internazionale. L’incontro con il presidente del CONI non è stato solo un riconoscimento formale, ma un momento di scambio e condivisione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Olimpiadi 2026, Milo e Tina vincono la loro ‘medaglia’: è caccia alle mascotte delle Olimpiadi 2026Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Milo e Tina sono diventati i protagonisti di una piccola vittoria, anche se non sul campo.

Olimpiadi 2026, chi sono le mascotte Tina e MiloLe mascotte Tina e Milo sono state svelate ufficialmente in vista delle Olimpiadi invernali del 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Olimpiadi di Informatica a Squadre: trionfa il liceo Scorza, primo in Calabria vola alla finale; Milano Cortina 2026: hockey, Usa-Italia 6-0. Pattinaggio di figura: Malinin cade, Shaidorov trionfa - Aggiornamento del 14 Febbraio delle ore 07:25; Diretta Milano Cortina 2026, Brignone e Vittozzi oro: risultati medaglie news oggi; Olimpiadi Milano Cortina, Federica Brignone bissa l’oro: la sciatrice azzurra trionfa anche nel Gigante · LaC News24.

Olimpiadi di Informatica a Squadre: trionfa il liceo Scorza, primo in Calabria vola alla finaleGrande soddisfazione per studenti e docenti del Liceo Scorza di Cosenza: una delle squadre si prepara a rappresentare la Calabria alla fase nazionale delle speciali Olimpiadi ... quicosenza.it

Olimpiadi, trionfo azzurro nel pattinaggio velocitàROMA Trionfo azzurro nel pattinaggio velocità, inseguimento a squadre maschile. Il terzetto composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti ha vinto una storica medaglia d’oro, 20 ... corrieredellacalabria.it

Per San Valentino 2026 trionfa l’amore romantico è d'obbligo organizzare qualcosa di speciale anche se rimanete a casa , rose rosse, champagne, buon cibo e… Made in Calabria - facebook.com facebook

Results for " #AffariTuoi, la puntata del 18 gennaio: Ilaria dalla Calabria vince 75mila euro grazie al pacco nero x.com