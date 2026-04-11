Calabria | il piano per far decollare i vini passiti col turismo

Lunedì 13 aprile, durante la fiera Vinitaly, sarà presentato un nuovo piano strategico per i vini passiti calabresi. L’iniziativa è stata ideata da un esperto del settore e mira a valorizzare i vini passiti attraverso un’integrazione con il settore dei ricevimenti e del turismo esperienziale. L’obiettivo è promuovere una crescita del settore, combinando le tradizioni vitivinicole locali con attività turistiche legate all’enogastronomia.

Lunedì 13 aprile, nell’ambito della fiera Vinitaly, verrà presentato il piano strategico ideato da Massimo Tigani Sava per dare nuova linfa ai vini passiti della Calabria, puntando su un modello che integri la tradizione vitivinicola con il settore dei ricevimenti e del turismo esperienziale. L’iniziativa, che si concentrerà sulla valorizzazione di vitigni autoctoni attraverso filiere produttive collegate, mira a trasformare prodotti storici in motori di sviluppo economico per le piccole imprese locali. Il cuore del progetto proposto da Massimo Tigani Sava risiede nel superamento delle attuali difficoltà strutturali che frenano molti marchi calabresi, specialmente quelli di nicchia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria: il piano per far decollare i vini passiti col turismo Leggi anche: Calabria, maltempo e turismo a rischio: danni per 2 miliardi e richiesta di un piano strategico per la ripartenza. Leggi anche: La Trave del Montalbano. Un patto fra dieci Comuni per far decollare il turismo Temi più discussi: Calabria. Dopo 17 anni, il Consiglio dei ministri revoca il commissariamento: Risultato storico; Il MArRC di Reggio Calabria si dota del Piano Strategico per il triennio; Museo Archeologico di Reggio Calabria, ecco il Piano Strategico 2026–2028; Presentato il nuovo Piano Strategico del Museo Archeologico di Reggio Calabria per il triennio 2026-2028. Reggio: un museo connesso, accessibile e internazionale. Presentato il piano strategico 2026/28Sudano punta alla svolta: stop alle frammentazioni e una visione unitaria per il MArRC. Obiettivi, alleanze e progetti che ridisegnano il futuro del Museo ... citynow.it Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria | Presentato il piano strategico 2026/28Il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria presenta il suo nuovo Piano strategico: ecco cosa prevede fino al 2028 ... ilsussidiario.net Meteo Calabria, weekend dell’11 e 12 aprile tra variabilità e possibili piogge: Il fine settimana dell’11 e 12 aprile in Calabria si presenterà con caratteristiche tipicamente primaverili, ma ancora segnato da una certa instabilità atmosferica. Dopo una fase di inizi - facebook.com facebook Sarcofago romano con scena pastorale (II secolo d.C.), ubicato nel museo archeologico di Locri (RC). #Calabria x.com