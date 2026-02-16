Calabria maltempo e turismo a rischio | danni per 2 miliardi e richiesta di un piano strategico per la ripartenza

Un’ondata di maltempo ha colpito la Calabria, causando danni stimati a oltre due miliardi di euro e mettendo a rischio il settore turistico. Le piogge intense e le alluvioni hanno provocato allagamenti e danni alle strutture ricettive, lasciando molte località senza ospiti e con strade interrotte. La regione chiede ora un piano strategico per riprendersi e rilanciare il turismo, che rappresenta una delle sue principali fonti di reddito. La situazione rimane critica, con le comunità locali che cercano di far fronte ai danni e alle difficoltà.

Calabria a Ferro e Fuoco: il Turismo in Attesa di Risposte Dopo l'Onda di Maltempo. La Calabria è stremata. Una serie di eventi meteorologici estremi ha messo in ginocchio un territorio fragile, minacciando di compromettere una delle sue principali risorse: il turismo. I danni ammontano a oltre due miliardi di euro e gli operatori del settore lanciano un appello urgente alle istituzioni per un intervento che vada oltre l'emergenza e miri a una ripartenza sostenibile. Un'Estate a Rischio: il Grido d'Allarme degli Imprenditori. La situazione è particolarmente critica lungo la costa, dove molti stabilimenti balneari sono stati danneggiati o distrutti a ridosso della stagione estiva.