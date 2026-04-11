Cagliari-Cremonese 1-0 Esposito fa respirare Pisacane

Il Cagliari ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Cremonese, grazie a un gol di Esposito. La partita si è disputata il 11 aprile 2026 e si è conclusa con il risultato di una rete decisiva di Esposito, che ha permesso al team di respirare dopo quattro sconfitte consecutive. La vittoria ha portato il Cagliari a recuperare punti in classifica, interrompendo la serie negativa.

Cagliari, 11 aprile 2026 - Il Cagliari per scacciare la paura dopo ben 4 sconfitte di fila e la Cremonese invece per allontanarsi dalla zona rossa, provando a mettere distanza tra sé e il Lecce, impegnato domani a Bologna: dopo il primo tempo sembra prevalere la linea degli ospiti, che però come spesso successo in stagione arrivati davanti al portiere avversario sprecano troppe chance. L' Unipol Domus, tra paura e delusione, fischia i ragazzi di Pisacane, che però nella ripresa indovina le mosse giuste: entrano dalla panchina Mendy e Zé Pedro e subito confezionano l'azione buona che al 63' porta Esposito a gonfiare la rete di testa da posizione defilata.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cagliari-Cremonese 1-0, Esposito fa respirare Pisacane Cagliari Cremonese 1-0: Sebastiano Esposito fa respirare Pisacane. Il racconto del matchdi Angelo CiarlettaCagliari Cremonese finisce con il risultato di 1-0: Sebastiano Esposito fa respirare Pisacane. Esposito condanna la Cremonese (1-0) e il Cagliari torna a respirareAGI - Il Cagliari torna al successo dopo oltre due mesi e lo fa in una sfida cruciale.