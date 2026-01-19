Armi bianche girava sul monopattino con un coltello | 20enne denunciato dalla Polizia Locale

Da cesenatoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una pattuglia della Polizia Locale di Savignano ha denunciato un 20enne che circolava su un monopattino con un coltello. L’intervento si è verificato alcuni giorni fa nella frazione di Fiumicino, dove l’uomo, residente e di origini egiziane, è stato fermato durante un controllo. L’episodio ha portato alla sua denuncia, nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela della comunità.

Denunciato a Savignano un 20enne che girava su un monopattino con un coltello. Alcuni giorni fa, in tardo pomeriggio, una pattuglia della polizia locale dell'Unione Rubicone e mare ha fermato un monopattino elettrico nella frazione di Fiumicino, alla guida c'era un egiziano di 20 anni, residente.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Entra nel bus con un coltello, bloccato dalla polizia locale

Leggi anche: Entra nel bus con un coltello, bloccato dalla polizia locale

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.