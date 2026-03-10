Focus ‘ndrangheta blitz interforze a Villa San Giovanni | pioggia di sanzioni e sequestri tra bar e attività commerciali

Un'operazione delle forze dell'ordine a Villa San Giovanni ha portato al sequestro di numerosi beni e a sanzioni in vari esercizi commerciali. Durante i controlli sono state riscontrate irregolarità nella vendita di prodotti ittici senza tracciabilità, oltre a casi di lavoro non regolare. È stato anche denunciato un cliente per aver evitato di mostrare il permesso di soggiorno.

Operazione coordinata dal questore di Reggio Calabria Paolo Sirna. I controlli hanno riguardato sicurezza sul lavoro, conservazione degli alimenti e regolarità dei lavoratori A conclusione dell’operazione, un cliente di un bar, cittadino tunisino già noto alle forze dell’ordine e regolare in Italia, è stato denunciato perché non aveva con sé il permesso di soggiorno. Sono stati sequestrati 6 chilogrammi di prodotti ittici senza indicazioni sulla provenienza, conservati in congelatori pronti per la vendita. Sono state comminate multe per 1.500 euro a causa di violazioni sulle modalità di conservazione degli alimenti. È stato, inoltre, scoperto un lavoratore senza contratto regolare, con approfondimenti ancora in corso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

