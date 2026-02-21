Posti di blocco e sanzioni della polizia a Biancavilla e Santa Maria di Licodia

La polizia ha effettuato posti di blocco a Biancavilla e Santa Maria di Licodia per fermare veicoli sospetti. Durante i controlli, sono state elevate numerose sanzioni amministrative a conducenti senza documenti aggiornati o con comportamenti irregolari. L’operazione mira a garantire maggiore sicurezza nelle aree più frequentate dai cittadini. I controlli hanno coinvolto diverse pattuglie e si sono concentrati su strade principali e zone affollate. La presenza delle forze dell’ordine ha creato un clima di maggiore vigilanza nel territorio.

La polizia ha eseguito un controllo straordinario nel territorio dei comuni di Biancavilla e Santa Maria di Licodia, nell’ambito del piano predisposto dalla questura di Catania per intensificare gli accertamenti finalizzati a prevenire e contrastare episodi di criminalità e fenomeni di illegalità diffusa. La vasta attività di pattugliamento, coordinata dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, svolta con il supporto degli agenti del reparto prevenzione crimine “Sicilia orientale”, ha riguardato ancora una volta le zone alle falde dell’Etna. L’attenzione dei poliziotti si è concentrata, in questo caso, nel territorio di Biancavilla e Santa Maria di Licodia, con una serie di controlli mirati volti a presidiare punti strategici e punti d’accesso nei due paesi, in cui sono stati istituiti posti di controllo fissi e itineranti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Maria Russo, presidente del consiglio di Santa Maria di Licodia aderisce a fratelli d’italiaMaria Russo, presidente del Consiglio Comunale di Santa Maria di Licodia, ha deciso di unirsi a Fratelli d’Italia.

Leggi anche: Santa Maria di Licodia, sequestrato un allevamento equino abusivo

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.