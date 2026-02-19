Esplosione sull'enorme cometa 29P crea una magnifica chiocciola cosmica | le immagini dal cielo d'Italia
Un’esplosione sulla cometa 29PSchwassmann-Wachmann ha generato una grande “chiocciola cosmica” visibile nel cielo italiano. La detonazione, causata da una violenta esplosione criovulcanica, ha prodotto una nube di polveri e gas che si è diffusa rapidamente nello spazio. La cometa, lunga circa 60 chilometri, si trova nel Sistema solare e spesso manifesta questi eventi improvvisi. Le immagini catturate dagli astronomi italiani mostrano chiaramente la forma a spirale creata dall’esplosione. Gli esperti stanno studiando questa affascinante manifestazione naturale.
La cometa 29PSchwassmann–Wachmann è uno degli oggetti più affascinanti del Sistema solare, un oggetto di 60 chilometri che dà vita a potentissime esplosioni criovulcaniche. L'ultima di esse ha generato una meravigliosa "chiocciola cosmica" nello spazio, che il nostro lettore e astrofilo Fabrizio Montanucci ha immortalato nel cielo di Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it
