Juve Como il messaggio della Curva Sud per il piccolo Domenico | Riposa in pace piccolo Angelo Lo striscione apparso allo Stadium
La Curva Sud ha esposto uno striscione allo Stadium per ricordare Domenico, un bambino tragicamente scomparso. La frase «Riposa in pace piccolo Angelo» è stata scritta per onorare la sua memoria. La presenza dei tifosi ha attirato l’attenzione dei presenti, portando un momento di vicinanza e solidarietà. L’iniziativa ha coinvolto il pubblico e mostrato il forte legame tra comunità e squadra in situazioni di dolore. Il messaggio rimarrà visibile durante la partita.
Juve Como, la bellissima iniziativa del tifo organizzato bianconero per ricordare la tragica scomparsa di Domenica. Cosa è successo. Il mondo del calcio si ferma per riflettere e stringersi attorno a un dolore immenso che va inevitabilmente ben oltre le accese rivalità sportive e i risultati sul campo. Prima del fischio d’inizio della sfida di campionato tra Juventus e Como, l’atmosfera all’interno dell’Allianz Stadium è stata scandita da un momento di profonda e sincera commozione. La Curva Sud ha voluto far sentire la propria solidarietà. L’omaggio del tifo organizzato ha catturato l’attenzione dell’intero impianto torinese, trasformando i minuti antecedenti la partita in un grande abbraccio collettivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Domenico non ce l’ha fatta, è morto il bimbo trapiantato a Napoli con un cuore danneggiato. Tajani: “Riposa in pace, piccolo angelo”Domenico, il bambino di due anni e quattro mesi, è morto a causa di un cuore troppo danneggiato, che aveva ricevuto durante un trapianto al Monaldi di Napoli.
Striscione dei tifosi della Juve per il piccolo Domenico: “Il tuo cuore batte con noi”I tifosi della Juventus hanno esposto uno striscione dedicato a Domenico, un bambino di due anni e mezzo scomparso di recente.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Juve-Como, striscione della curva per il piccolo Domenico: Il tuo cuore batte con noiPrima di Juventus-Como la Curva dello Juventus Stadium ha voluto rendere omaggio al piccolo Domenico con uno striscione dal messaggio semplice ma commovente: Domenico, il tuo cuore ... tuttonapoli.net
