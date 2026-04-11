Budapest 100mila giovani in piazza | il mega concerto che sfida Orban

A Budapest, nella Piazza degli Eroi, si sono radunati circa 100.000 giovani in occasione di un grande concerto, organizzato in vista delle elezioni di domani, domenica 12 aprile 2026. La manifestazione ha attirato un’ampia partecipazione popolare e si è svolta nelle ore precedenti al voto, attirando l’attenzione di media e cittadini. La piazza è stata teatro di un evento di grande affluenza, con giovani provenienti da diverse zone della città.

La Piazza degli Eroi a Budapest è stata teatro, nelle ultime ore, di un'ondata di partecipazione popolare senza precedenti in vista delle elezioni previste per domani, domenica 12 aprile 2026. Decine di migliaia di giovani, con stime che raggiungono le centomila persone, si sono riversate nelle vie della capitale per un evento musicale della durata di sette ore, concepito come un manifesto per chiedere il cambio di rotta del governo ungherese. Il mega concerto, che ha la partecipazione di oltre .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Budapest, 100mila giovani in piazza: il mega concerto che sfida Orban Ungheria, in piazza i sostenitori del premier Orban a BudapestIl primo ministro ungherese Viktor Orbán e il suo principale avversario politico, Péter Magyar, hanno entrambi chiamato domenica i propri sostenitori... Ungheria, domani la sfida Orban-Magyar. Decine di migliaia al mega evento contro il primo ministro(Adnkronos) – Decine di migliaia di giovani ungheresi, centomila secondo alcune stime, hanno affollato la Piazza degli Eroi di Budapest, e tutte le...