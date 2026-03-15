Ungheria in piazza i sostenitori del premier Orban a Budapest

A Budapest, domenica, i sostenitori del primo ministro ungherese Viktor Orbán e del suo avversario Péter Magyar si sono radunati in piazza su invito dei rispettivi leader. Entrambi i politici avevano chiamato i loro supporter a manifestare, in vista delle elezioni che si terranno tra circa quattro settimane. L’evento ha visto la partecipazione di gruppi di cittadini di fronte alle rispettive sedi politiche.

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán e il suo principale avversario politico, Péter Magyar, hanno entrambi chiamato domenica i propri sostenitori a scendere nelle strade di Budapest per una dimostrazione di forza, prima che i due si affrontino nelle decisive elezioni tra sole quattro settimane. I comizi rivali a Budapest hanno attirato centinaia di migliaia di persone a sostegno del partito nazionalista Fidesz di Orbán e del partito di centro-destra Tisza di Magyar. Una grande folla di sostenitori di Orbán ha marciato attraversando un ponte sul Danubio e dirigendosi verso il parlamento ungherese, dove il primo ministro ha tenuto un discorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ungheria, in piazza i sostenitori del premier Orban a Budapest Articoli correlati Slovacchia in piazza per difendere lo stato di diritto dalle leggi del premier Fico, che vuole fare come Orban in UngheriaMigliaia di persone sono scese in piazza a Bratislava ed in altre otto città della Slovacchia per difendere lo stato di diritto e contestare alcuni... Marco Rubio a Budapest, incontro col premier ungherese OrbanIl Segretario di Stato Usa Marco Rubio è arrivato a Budapest per incontrare il premier ungherese Viktor Orbán. Orban attacca Bruxelles: «Ha deciso di andare in guerra» Una selezione di notizie su Ungheria in piazza i sostenitori del... Temi più discussi: Spostamento capolinea Tpl, soluzione temporanea per i lavori a piazza Martiri d’Ungheria; Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 marzo; Milano, principio di incendio sul tram 27: a bordo una ventina di passeggeri; Lavori in centro a Milano, tutte le deviazioni dei tram fino a ottobre: ecco le linee coinvolte. Ungheria, migliaia di supporter di Orban in piazza a quattro settimane dal votoIl premier presenta le elezioni come una scelta tra guerra e pace, accusando i rivali di volere trascinare il paese nel conflitto ucraino ... msn.com In 100mila in piazza a Budapest con Orban, 'votate per la pace'Circa 100 mila hanno partecipato a Budapest a una manifestazione, nell'anniversario della rivoluzione anti-Asburgica del 1848, su invito del premier Viktor Orban a poche settimane dalle elezioni. (ANS ... ansa.it 15 marzo festa nazionale in Ungheria! Tanti eventi e manifestazioni. Budapest è tappezzata con il tricolore ungherese e molte persone portano la coccarda. Il 15 marzo è una data molto importante per l’Ungheria. In questo giorno si celebra l’anniversario d facebook #Ungheria in piazza per la libertà x.com