La Chiusa dei Monaci si accende per la Notte delle idrovore tricolori

La Chiusa dei Monaci, importante opera idraulica nel bacino del Canale Maestro della Chiana, sarà protagonista della Notte delle idrovore tricolori. Durante l’evento, la struttura si illuminerà con i colori del tricolore italiano, attirando l’attenzione di visitatori e appassionati. La manifestazione si svolge in una notte dedicata alla celebrazione delle idrovore, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio tecnico e storico del luogo.

Appuntamento ad Arezzo l'11 marzo alle ore 19: il simbolo idraulico della Valdichiana diventa protagonista di un'iniziativa nazionale per la sicurezza del territorio

La Chiusa dei Monaci, storica opera idraulica del bacino del Canale Maestro della Chiana, si vestirà del tricolore.