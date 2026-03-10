Notte delle idrovore tricolori la Chiusa dei Monaci si accende

Nella notte tra il 10 e l’11 marzo 2026, la Chiusa dei Monaci, un’importante opera idraulica situata nel bacino del Canale Maestro della Chiana, sarà illuminata con i colori del tricolore. Questa iniziativa coinvolge l’accensione di luci che raffigurano il bianco, il rosso e il verde, creando un suggestivo spettacolo visivo sulla storica struttura.

Arezzo, 10 marzo 2026 – La Chiusa dei Monac i, storica opera idraulica del bacino del Canale Maestro della Chiana, si vestirà del tricolore. Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno, in assenza di impianti idrovori strategici, ha deciso di declinare così l’iniziativa “Notte delle idrovore tricolori”, promossa da ANBI a livello nazionale per stimolare, anticipando la Giornata Mondiale dell’Acqua, una riflessione sul tema della gestione idrica e della sicurezza del territorio. “Con questa accensione simbolica vogliamo sottolineare l’importanza strategica della manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua”, annuncia la Presidente del Consorzio Serena Stefani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Notte delle idrovore tricolori, la Chiusa dei Monaci si “accende” Articoli correlati Sanremo 2026, la notte delle cover accende l’Ariston tra duetti e sorpresePagelle della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026: duetti, scelte sorprendenti e omaggi alla musica italiana e internazionale. «Occorre un potenziamento delle idrovore nel comprensorio Adige Euganeo»Alla luce di un oggettivo cambiamento climatico, l'obiettivo è quello di contrastare eventi atmosferici di media alta gravità, il vero obiettivo.