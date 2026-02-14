Brutta battuta d' arresto al Sinigaglia | Como sconfitto dalla Fiorentina

Il Como ha subito una sconfitta pesante contro la Fiorentina, a causa di una prestazione sotto tono e di alcune scelte tattiche discutibili. La partita si gioca allo Stadio Sinigaglia di Como, dove i tifosi speravano in una reazione, ma la squadra non è riuscita a trovare il ritmo giusto fin dall’inizio.

Al via la cronaca di Como Fiorentina, partita valida per la 25^ gara del Campionato di Serie A. Si gioca alla Stadio Sinigaglia di Como. Una Fiorentina più ordinata del Como è in vantaggio per 1 a 0 alla fine del primo tempo. Buon possesso per i Lariani ma poca concretezza. Secondo tempo ancora dominato dalla Viola che raddoppia con Kean su rigore. Il Como accorcia su autorete ma alla fine esce sconfitto nonostante l'assalto in un finale convulso non gestito al meglio dall'arbitro: al Sinigaglia Como 1 - Fiorentina 2. 86' Niente rigore per il Como, il VAR ha giudicato regolare il tocco di braccio di Mandragora.