Questo non glielo consento! Con quello che vedete in giro sulla par condicio anche la battuta se la poteva risparmiare Adesso stia zitto! | Bruno Vespa sbotta con Giuseppe Provenzano PD

Da ilfattoquotidiano.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata di “Porta a Porta” trasmessa giovedì 9 aprile, Bruno Vespa ha avuto uno scambio acceso con Giuseppe Provenzano, responsabile esteri del Partito Democratico. Vespa si è infuriato, alzando la voce, e ha espresso il suo disappunto riguardo a quanto visto sulla par condicio. In particolare, ha commentato con tono deciso, chiedendo a Provenzano di stare zitto e criticando una battuta che avrebbe preferito evitare.

La furia di Bruno Vespa contro Giuseppe Provenzano. Nella puntata di “Porta a Porta ” in onda giovedì 9 aprile il conduttore si è scagliato contro il responsabile esteri del Partito Democratico alzando la voce. Al centro del dibattito le parole della premier Giorgia Meloni che in Parlamento aveva affermato: “ Il governo va avanti fino alla fine, nessun rimpasto “. Provenzano ha provato a prendere la parola interrompendo Lucio Malan, esponente di Fratelli d’Italia, presente in srtudio con Mario Sechi, direttore di Libero, e il giornalista del Corriere della Sera, Antonio Polito: “Scusi Provenzano prima ha parlato, adesso lasci parlare perché se lui parla e lei interrompe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Questo non glielo consento! Con quello che vedete in giro sulla par condicio, anche la battuta se la poteva risparmiare. Adesso stia zitto!”: Bruno Vespa sbotta con Giuseppe Provenzano (PD)

Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: “Stia zitto, non glielo consento”Acceso scontro in diretta a Porta a Porta, nella puntata del 9 aprile, tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano del PD.

“Zitto, non glielo consento”. Bruno Vespa, scontro durissimo con l’ospite di Porta a portaA Porta a Porta bastano pochi secondi per capire quando il confronto politico sta per trasformarsi in qualcosa di più teso.

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