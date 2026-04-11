Bruciarono l’auto del collega I tre indagati lavorano per Rfi

Tre uomini, ritenuti collegati a Rfi, sono stati coinvolti in un episodio di incendio che ha distrutto l’auto di un collega. Due di loro sono calabresi, uno ha 35 anni e si chiama D.M.R., l’altro ha 51 anni, A.R. I dettagli sull’incidente sono ancora oggetto di indagine, e non ci sono conferme ufficiali sulle motivazioni o sulle responsabilità.

Lavorerebbero per Rfi e non per Fer, i tre individui, due calabresi, un 35enne D.M.R., un 51enne, A.R., e un 49enne abruzzese, A.G., finiti agli arresti domiciliari per aver dato fuoco, in due occasioni, a Granarolo, all’auto di un collega 38enne (foto sotto). Un atto intimidatorio, questo, che sarebbe scaturito, come appurato dai carabinieri, a seguito di una faida lavorativa. Il 35enne avrebbe, infatti, ingaggiato i due colleghi in questa missione criminosa perchè adirato con il 38enne che, a suo dire, non gli aveva permesso un avanzamento di carriera. Stando a quanto emerge il 35enne, mente del piano, e il malcapitato 38enne erano già stati colleghi, prima di Rfi, proprio in Fer. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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