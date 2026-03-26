Corruzione perquisizioni al ministero della Difesa e nelle sedi di Terna e Rfi | 26 gli indagati

Nella giornata di giovedì 26 marzo, le forze dell'ordine hanno effettuato perquisizioni presso il ministero della Difesa, così come nelle sedi di due grandi aziende di infrastrutture. L'operazione fa parte di un’indagine della Procura di Roma riguardante sospette irregolarità negli appalti pubblici, in particolare nel settore informatico. Sono 26 le persone coinvolte nell’indagine.

La guardia di finanza ha eseguito oggi, giovedì 26 marzo, una serie di perquisizioni nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Roma su presunte irregolarità negli appalti pubblici, con particolare riferimento al settore informatico. Gli accertamenti hanno interessato il ministero della Difesa, Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), Terna e il Polo Strategico Nazionale. L’indagine si inserisce nel filone già aperto su Sogei e ipotizzerebbe, a vario titolo, i reati di corruzione, riciclaggio, autoriciclaggio, turbativa d’asta e traffico di influenze illecite. Sotto la lente degli investigatori vi sarebbero presunte anomalie nella gestione e nell’assegnazione di appalti pubblici, in particolare nel comparto tecnologico. 🔗 Leggi su Open.online

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