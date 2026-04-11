Brescia furto di abiti con violenza nel negozio Max Factory | 32enne arrestato ed espulso

A Brescia, un uomo di 32 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare abiti nel negozio Max Factory. Durante il tentativo, ha usato violenza e successivamente è stato accompagnato in questura. Il Questore ha emesso un provvedimento di espulsione, che ha portato alla sua partenza dal territorio nazionale. L’intera vicenda si è conclusa con l’arresto e l’ordine di allontanamento.

Un 32enne marocchino è stato arrestato a Brescia per rapina e soggiorno irregolare. L’uomo è stato fermato dopo aver tentato un furto con violenza all’interno di un negozio. Già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato bloccato grazie alla pronta reazione dei dipendenti e della vigilanza. Nei suoi confronti è stato disposto l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale. L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso il negozio “MAX FACTORY” di via Salgari a Brescia. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in seguito a una richiesta di intervento urgente giunta tramite il numero di emergenza 112 NUE alla Centrale Operativa della Questura. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Brescia, furto di abiti con violenza nel negozio Max Factory: 32enne arrestato ed espulso Brescia, il coltello nascosto nell'ombrelliera e il furto del giubbotto: 44enne arrestato ed espulsoEseguito a Brescia un arresto per furto pluriaggravato e possesso illegale di armi. Roma, furto in negozio: arrestato iraqeno già espulsoL'uomo, di 42 anni, con a carico diversi precedenti ed un decreto di espulsione, è stato condotto al CPR dei Ponte Galeria. Si parla di: Brescia, rapina il Max Factory e aggredisce dipendente: arrestato 32enne. Brescia, furto di abiti con violenza nel negozio Max Factory: 32enne arrestato ed espulsoCittadino marocchino arrestato a Brescia per rapina in negozio: tentato furto con violenza, disposto ordine di espulsione dal Questore. virgilio.it Brescia, rapina il Max Factory e aggredisce dipendente: arrestato 32enneFermato dalla Polizia di Stato a Brescia un cittadino marocchino che aveva sottratto diversi articoli e tentato la fuga aggredendo un adetto del negozio. Il Questore ha disposto l’espulsione dopo l’ar ... quibrescia.it