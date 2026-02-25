Brescia il coltello nascosto nell' ombrelliera e il furto del giubbotto | 44enne arrestato ed espulso

Eseguito a Brescia un arresto per furto pluriaggravato e possesso illegale di armi. Un cittadino marocchino di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato fermato dopo aver tentato di rubare un giubbotto. Nei suoi confronti sono stati disposti la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dal territorio nazionale. L’intervento presso il negozio di articoli sportivi Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi grazie al tempestivo intervento degli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia. La segnalazione è arrivata tramite il numero di emergenza “112 NUE”, che ha permesso di attivare rapidamente le forze dell’ordine. La richiesta di intervento urgente è partita dal direttore e dall’addetto alla vigilanza del negozio “CISALFA SPORT S.P.A” di Via Dalmazia, che hanno fermato un uomo sorpreso a compiere un furto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

