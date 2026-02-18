Roma furto in negozio | arrestato iraqeno già espulso

A Roma, un uomo iracheno di 42 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare in un negozio. L'uomo, già espulso in passato, aveva diversi precedenti penali e si trovava nella capitale senza permesso. È stato portato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria.

Espulso un cittadino indiano e arrestato un 43enne per furto aggravatoDurante i controlli di ieri a Telese Terme, la Polizia di Stato ha identificato un cittadino indiano di 25 anni irregolare sul territorio.

Pregiudicato e già espulso: arrestato mentre passeggia in cittàUn uomo già espulso e con divieto di rientro in Italia è stato arrestato mentre camminava in centro città.

