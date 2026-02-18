Roma furto in negozio | arrestato iraqeno già espulso

A Roma, un uomo iracheno di 42 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare in un negozio. L'uomo, già espulso in passato, aveva diversi precedenti penali e si trovava nella capitale senza permesso. È stato portato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria.

L'uomo, di 42 anni, con a carico diversi precedenti ed un decreto di espulsione, è stato condotto al CPR dei Ponte Galeria.