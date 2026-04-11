Boris Johnson a Trieste | Un errore l’attacco all’Iran ma si aiuti Trump se risolve in Ucraina

A Trieste, il ex primo ministro britannico ha commentato l’attacco all’Iran, definendolo un errore, e ha detto che sarebbe opportuno sostenere l’ex presidente degli Stati Uniti se la questione in Ucraina si risolvesse positivamente. Ha inoltre sottolineato che gli Stati Uniti rappresentano il principale alleato di Italia e Gran Bretagna. Le sue dichiarazioni sono arrivate nel corso di un evento pubblico nel capoluogo giuliano.

Gli Stati Uniti, “l’alleato più importante” dell’Italia e della Gran Bretagna, hanno commesso “un errore” in Medio Oriente, con l’attacco all’Iran. A parlare della situazione geopolitica, dal palco del teatro Rossetti di Trieste di fronte a una platea esaurita, e’ l’ex premier britannico Boris Johnson. “Non avevano previsto – prosegue l’ex primo ministro – che avrebbero chiuso lo stretto di Hormuz”. Qualcuno avrebbe dovuto dire a Trump: “Se lo fai chiuderanno Hormuz, ci sara’ una crisi economica globale”. “Avremmo dovuto dire: hai fatto un errore” nel Golfo “ma ti aiuteremo a uscirne se ci aiuti a sistemare l’Ucraina”. L’occasione della presenza di Johnson, grande appassionato della storia romana e dell’Italia, è l’incontro “Darkest Hours.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Boris Johnson a Trieste: “Un errore l’attacco all’Iran, ma si aiuti Trump se risolve in Ucraina” Leggi anche: Boris Johnson a Trieste: "L'attacco all'Iran, regime spietato e assassino, è stato un errore" Ucraina, Boris Johnson propone l'invio immediato delle truppe della "coalizione dei volenterosi"L'ex primo ministro britannico Boris Johnson ha invitato il Regno Unito e gli alleati occidentali a dispiegare subito truppe non combattenti in...