L’attacco congiunto tra Israele e gli Stati Uniti contro l’Iran rappresenta un’azione militare che supera le operazioni di prevenzione. La manovra ha coinvolto obiettivi strategici nel territorio iraniano, segnando un deciso passo nelle attività militari delle due nazioni nella regione. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, attirando l’attenzione su una escalation che potrebbe influenzare gli equilibri regionali.

L’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti contro l’Iran segna un salto di qualità che va oltre la dimensione tattica della “prevenzione”. Nelle ore successive alle esplosioni nel centro di Teheran, il presidente americano Donald Trump ha parlato apertamente di “importanti operazioni di combattimento” e, soprattutto, ha invitato gli iraniani a “prendere il controllo del proprio governo”, offrendo ai militari immunità in caso di resa. Non è solo retorica di guerra: è l’indicazione di un obiettivo politico preciso, il cambio di regime. Colpire ora: il calcolo politico di Washington Per mesi l’amministrazione americana aveva mantenuto un equilibrio ambiguo: pressione militare crescente nel Golfo, due gruppi d’attacco di portaerei schierati, ma nessun coinvolgimento diretto in larga scala. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Perché l'Iran è sotto attacco? Trump vuole rovesciare il regime e favorire un colpo di stato

Perché Trump vuole rovesciare il regime in Iran, per davveroIntendiamoci: l'Iran è un Paese guidato da una brutale autocrazia, che incarcera, tortura e ammazza chi protesta.

Iran, Donald Trump incoraggia i manifestanti a rovesciare il regimeIl 13 gennaio il presidente statunitense Donald Trump ha incoraggiato i manifestanti iraniani a continuare le loro proteste fino a rovesciare il...

Iran, probabile attacco americano nelle prossime 24 ore

Contenuti e approfondimenti su Iran.

Temi più discussi: Perché Trump ha attaccato l'Iran ora? Le sei ragioni che lo hanno convinto; Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Ecco cosa sappiamo; Iran, dubbi Usa e pressing su Trump: perché l'attacco è un rischio per Washington; Tutto pronto per l'attacco Usa all'Iran, tra forze dispiegate e attesa delle decisioni di Trump.

Perché Trump ha attaccato l'Iran ora? Le sei ragioni che lo hanno convintoL'analisi di Rozenblat, ricercatore che ha lavorato nell’apparato di sicurezza israeliano: «Un cambio di regime ora», aveva scritto, «potrebbe essere più favorevole di un lungo processo diplomatico» ... corriere.it

Usa e Israele attaccano l'Iran, Trump: Iniziata una grande operazione. Elimineremo il regimeLo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz. Operazione congiunta con gli Usa. Uno degli obiettivi sarebbe una struttura presidenziale iraniana. lastampa.it

L'#Iran ha lanciato missili verso #Israele; lo annuncia l'esercito israeliano invitando la popolazione a raggiungere i rifugi. Nel video le esplosioni a Teheran, sotto attacco anche degli Stati Uniti - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | Idf: "Lanciati missili verso Israele". Suonano le sirene d'allarme a Tel Aviv. #ANSA x.com