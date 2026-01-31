Mattia, volontario nella Croce Rossa, invita i giovani a partecipare. «Venite», dice, perché il suo messaggio vuole coinvolgere più ragazzi possibile nel mondo del volontariato. La sua chiamata nasce dalla voglia di far capire quanto sia importante aiutare gli altri e fare squadra. In un’epoca in cui i giovani tendono a distanziarsi, lui prova a spingerli a mettersi in gioco, a uscire di casa e a contribuire alla comunità.

I giovani ed il volontariato sono due temi che raramente, purtroppo, si intrecciano, ma non è questo il caso. Infatti proprio un giovane senese, Mattia Terrosi, 23enne, giraffino (tamburino di Piazza) e baliota delle Feriae Matricularum, una volta terminato il servizio civile, ha deciso di rimanere come volontario alla Croce Rossa entrando poi nel Consiglio dei Giovani. "Sono entrato in Croce Rossa un anno e mezzo fa attraverso il servizio civile, ed una volta finito ho scelto di rimanere volontario" racconta Mattia. "Ho scelto di rimanere volontario perché ho capito cosa vuol dire fare volontariato-continua- ovvero fare qualcosa di buono senza avere niente in cambio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Volontario nella Croce Rossa. L'invito di Mattia: "Venite"

