Real Madrid rottura totale con Vinicius | fischi e lacrime nel tunnel Arbeloa lo difende nel caos | cos’è successo

Dopo la partita contro il Levante, il Real Madrid ha vissuto un momento di tensione con Vinicius, tra fischi e emozioni nel tunnel. Arbeloa ha preso parola per difendere il giocatore, in un contesto di polemiche e disagio. La serata al “Santiago Bernabéu” ha evidenziato un possibile punto di svolta nelle dinamiche interne alla squadra, lasciando molti interrogativi sul futuro del club e sul rapporto tra i giocatori e i tifosi.

È una serata che segna un potenziale punto di non ritorno quella vissuta al “Santiago Bernabéu”. Il popolo Madridista sembra aver definitivamente voltato le spalle al suo numero 7. Durante la sfida di Liga contro il Levante, vinta per 2-0 dalle Merengues, Vinicius Junior è stato il bersaglio di una contestazione feroce e inaspettata. Fischi assordanti e continui hanno accompagnato il talento brasiliano prima, durante e dopo il match, certificando una frattura ambientale che appare oggi insanabile. Le immagini che circolano in queste ore raccontano il dramma umano dell’esterno verdeoro: nel tunnel degli spogliatoi, resosi conto dell’ostilità del proprio pubblico, Vinicius è crollato emotivamente, non riuscendo a trattenere le lacrime di frustrazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Real Madrid, rottura totale con Vinicius: fischi e lacrime nel tunnel. Arbeloa lo difende nel caos: cos’è successo Leggi anche: Barcellona Real Madrid, caos nel post-partita! Mbappé nel mirino della critica per quel gesto. Cosa è successo in Supercoppa Leggi anche: Real Madrid, prima vittoria di Arbeloa nonostante l’ira del Bernabeu: fischi, pañolada, inviti a Florentino a dimettersi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Real Madrid, dopo l'esonero di Xabi Alonso Mbappè si smarca. Il ruolo di Bellingham in tutta la vicenda; Clamoroso Real Madrid, Xabi Alonso è stato esonerato: Alvaro Arbeloa sarà il nuovo allenatore; Il Real Madrid va verso l’NBA Europe; Real Madrid, vicino l’accordo per l’approdo in NBA Europe. Real Madrid senza pace: rottura del menisco per Alaba, emergenza assoluta per Ancelotti - Tra la perdita di Rudiger e l'infortunio di Mendy, l'infermeria si riempie ulteriormente e un altro difensore si aggiunge alla lista degli ... m.tuttomercatoweb.com Rottura Xabi Alonso-Real Madrid: alla base di tutto una sfuriata di 3 mesi fa in allenamento - Incominciano a trapelare le prime indiscrezioni sull'incredibile addio dell'allenatore spagnolo dopo pochi mesi ... msn.com

