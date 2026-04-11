Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere precipitato dal secondo piano di un appartamento a Bologna. Il piccolo era rimasto ferito dopo un volo di circa sei metri ed era stato trasferito in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava in camera con la sorellina al momento dell’incidente. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Non ce l'ha fatta il piccolo di un anno e mezzo, precipitato lo scorso giovedì dal secondo piano di un palazzo in zona Pilastro, a Bologna. Le lesioni riportate erano troppo gravi, e troppo fragile il suo corpicino. Il bimbo era stato portato d'urgenza all'ospedale Maggiore, qui l'equipe medica ne aveva prontamente disposto il ricovero in Rianimazione. Le sue condizioni, disperate fin dal momento in cui il 118 lo ha portato in pronto soccorso, non gli hanno purtroppo lasciato scampo: è stato dichiarato morto nel pomeriggio di sabato 11 aprile., Secondo le informazioni raccolte dalla procura, il piccolo si trovava in cameretta con la sorella di 11 anni.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bologna, morto il bimbo di un anno e mezzo precipitato dal secondo piano: era in camera con la sorellina

Morto il bimbo di un anno e mezzo caduto dalla finestra del secondo piano a BolognaBologna, 11 aprile 2026 - Non ce l'ha fatta il piccolo precipitato dalla finestra del secondo piano di un palazzo in via Ada Negri, al Pilastro.

Bimbo di un anno e mezzo cade dal secondo piano a Bologna, è graveUn bambino di circa un anno e mezzo è precipitato nel pomeriggio da una finestra al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri, a Bologna, zona...