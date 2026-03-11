Il ministro israeliano ha dichiarato che Israele proseguirà a contrastare il regime iraniano, colpendo i suoi obiettivi strategici sia a Teheran che in altre parti del paese, con costanza e determinazione. La sua comunicazione si concentra sulla volontà di continuare le operazioni in modo quotidiano, perseguendo obiettivi specifici senza specificare ulteriori dettagli.

Israel Katz ha affermato che Israele “continuerà a schiacciare questo regime e i suoi obiettivi strategici a Teheran e in tutto l’Iran, giorno dopo giorno, obiettivo dopo obiettivo”. “Continueremo a farlo, anche per consentire al popolo iraniano di ribellarsi, agire e rovesciare questo regime. In definitiva, spetta a loro decidere”, ha dichiarato il ministro israeliano della Difesa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Katz: "Continueremo a schiacciare questo regime, giorno dopo giorno, obiettivo dopo obiettivo"

