Bologna rinnovo Orsolini e Lucumì a rischio | Fenucci ammette trattative complesse per il futuro dei due calciatori

La situazione dei rinnovi di Orsolini e Lucumì resta complicata. Il Bologna lavora per trovare una soluzione, ma le trattative si prevede siano lunghe e difficili. Fenucci ammette che non sarà facile convincere i due giocatori a restare, e il rischio di perderli a parametro zero non è da escludere. La società è già al lavoro per evitare che questa eventualità si concretizzi.

Bologna, 9 febbraio 2026 – L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha delineato un quadro non particolarmente roseo riguardo al futuro di due elementi chiave della formazione rossoblù: Riccardo Orsolini e Adama Soumaoro, conosciuto come Lucumì. Le dichiarazioni, rilasciate a margine della presentazione dei nuovi acquisti Sohm e Helland, gettano una luce sulle complesse dinamiche del calciomercato e sulle sfide che attendono il club emiliano nella pianificazione della prossima stagione. L'incontro con rappresentanti della società, avvenuto nella giornata di oggi, ha offerto un'occasione per fare il punto sulla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza e sulle strategie del Bologna per il futuro.

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, spiega perché il club non ha ancora rinnovato i contratti di Lucumì e Orsolini.

Il Bologna sta attualmente negoziando i rinnovi contrattuali di Riccardo Orsolini e Remo Freuler, puntando a consolidare la rosa attuale.

