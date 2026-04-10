Il Bologna ha subito una sconfitta nella partita contro l'Aston Villa, che ha portato alla loro eliminazione dalla competizione europea. La squadra inglese ha ottenuto una vittoria, avvicinandosi alla fase finale dell'Europa League. La partita si è conclusa con il Bologna che ha commesso errori decisivi, mentre l’Aston Villa ha capitalizzato le occasioni create. La gara ha suscitato frustrazione tra i tifosi della squadra italiana.

"> Frustrazione per il Bologna nella sfida contro l’Aston Villa. BOLOGNA, ITALIA – 09 APRILE: Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, osserva la partita durante il match dei Quarti di Finale di UEFA Europa League 202526 tra Bologna FC 1909 e Aston Villa FC al Stadio Renato Dall’Ara il 09 Aprile 2026. (Foto di Alessandro SabattiniGetty Images) La sconfitta per 3-1 contro l’Aston Villa ha alimentato la frustrazione di Vincenzo Italiano, che ha dovuto affrontare nuovamente i problemi già visti nell’andamento della stagione. Nonostante la buona prestazione della sua squadra, il tecnico ha riconosciuto che gli errori difensivi e la poca fortuna hanno influito pesantemente sul risultato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bologna paga errori, Aston Villa trionfa e si avvicina alla vittoria in Europa League.

Europa League, Bologna Aston Villa: le probabili formazioni. Italiano se la gioca alla pariBologna, 9 aprile 2026 – C’è un viaggio nel sogno (e nella gavetta) lungo dieci anni nel destino di chi ha iniziato a masticare i rudimenti della...

Europa League: Bologna-Aston Villa 1-3Il Bologna è sconfitto 3-1 dall'Aston Villa nell'andata dei quarti di finale di Europa League.

Bologna KO Roma,Aston Villa Qualify,Lyon Out & More.Europa League Memes.#shorts

Temi più discussi: Bologna-Aston Villa 1-3, pagelle e tabellino: errori fatali per Ravaglia ed Heggem, Rowe è super, Watkins è letale; Bologna, ora è durissima: l'Aston Villa passa 3-1 al Dall'Ara; Italiano: 'Aston Villa sulla carta superiore, serve una prova di coraggio'; Europa League: Bologna-Aston Villa 1-3.

Bologna paga errori, Aston Villa trionfa e si avvicina alla vittoria in Europa League.BOLOGNA, ITALIA – 09 APRILE: Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, osserva la partita durante il match dei Quarti di Finale di UEFA Europa League 2025/26 tra Bologna FC 1909 e Aston Villa FC al ... napolipiu.com

Il Bologna crea e l’Aston Villa segna, al Dall’Ara vincono gli inglesi 3-1BOLOGNA (ITALPRESS) – L’Aston Villa approfitta degli errori difensivi del Bologna e passa per 3-1 al Dall’Ara nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Sono Konsa nel finale di primo tempo e ... lanuovasardegna.it

#Rowe: “Abbiamo giocato bene, peccato concedere i gol in quel modo” L’attaccante del #Bologna ha analizzato la sconfitta subita al “Dall’Ara” con l’Aston Villa. @Jadegiacalone x.com

L'Aston Villa batte 3-1 il Bologna nel match d'andata dei quarti di finale di Europa League disputato allo stadio 'Dall'Ara' della città emiliana. Per gli inglesi gol di Konsa al 44' e doppietta di Watkins al 51' e al 94', di Rowe al 90' la rete dei rossoblù. Tra una set - facebook.com facebook