Boga Juve destino segnato | in estate sarà riscattato? Le cifre e la volontà comune tra lui e il club

Il futuro di Jeremie Boga sembra ormai deciso: in estate dovrebbe tornare al Nizza dopo aver trascorso la stagione in prestito alla Juventus. Le trattative tra le parti sono in corso e le cifre pattuite prevedono il riscatto del giocatore, che si dovrebbe concretizzare nei prossimi mesi. La volontà di entrambe le società e del calciatore sembra convergere verso questa soluzione, che porterebbe Boga a continuare la sua carriera in Francia.

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