Assalto al bancomat Esplosione nella notte Ladri in fuga col bottino

Nella notte si è verificato un assalto a un bancomat a Quarrata, con un'esplosione che ha danneggiato lo sportello. I ladri sono fuggiti con il bottino, proseguendo un copione ormai frequente nella zona. L’episodio si inserisce in un quadro di episodi simili che interessano il territorio pistoiese, evidenziando la diffusione di questa forma di crimine.

di Daniela Gori QUARRATA Ennesimo assalto a uno sportello bancomat, secondo un copione ormai collaudato a ogni latitudine del territorio pistoiese. Questa volta a essere preso di mira è stato lo sportello di Banca Alta Toscana, in via IV Novembre a Vignole. Intorno alle 2.30 della notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio, tramite due cariche esplosive (probabilmente assemblate con la tecnica dell'ordigno artigianale della cosiddetta 'marmotta'), i malviventi sono riusciti a far saltare per aria l'Atm e a rubare alcune migliaia di euro. Ma è ingente soprattutto la stima dei danni, perché l'esplosivo è deflagrato negli uffici adiacenti allo sportello del bancomat - completamente rinnovati poco più di un anno fa - devastando le postazioni operative, gli arredi, le pareti.

