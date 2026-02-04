Altre due barche storiche restaurate con l’Art Bonus

Il Museo della Marineria a Cesenatico si prepara a rinnovarsi ancora. Due barche storiche saranno restaurate grazie alle risorse dell’Art Bonus, un incentivo che permette a imprenditori e privati di investire nella cultura. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio locale, migliorare l’immagine della città e offrire ai sostenitori un ritorno anche in termini di visibilità. La prossima fase del progetto coinvolge professionisti pronti a contribuire a preservare un pezzo di storia marinara.

Il Museo della Marineria è sempre più aperto agli imprenditori ed ai privati. Presto altre due barche storiche saranno infatti restaurate grazie alle risorse messe a disposizione di professionisti che desiderano investire nella cultura, per fare del bene all'immagine e alla città di Cesenatico, e contestualmente avere un positivo riscontro in termini di immagine anche per loro stessi, sfruttando l' Art Bonus. Dopo l'esperienza positiva della raccolta fondi per il trabaccolo da trasporto 'Giovanni Pascoli', la nave ammiraglia del museo restaurata con i fondi di Glamping Cesenatico, adesso tocca alla battana 'Vienna' ed alla paranza 'Mirella', entrambe presenti nella sezione galleggiante.

