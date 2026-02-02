Febbraio nero per pendolari e lavoratori arriva una valanga di scioperi | treni aerei bus e metro le date delle proteste

Febbraio inizia con una serie di scioperi che coinvolgono treni, bus, metro e aerei. Pendolari e lavoratori si preparano a vivere giorni di disagi, con proteste già annunciate e molte tratte a rischio. La mobilitazione cresce, e le città si preparano a affrontare una nuova ondata di disservizi.

Il nuovo mese, febbraio, si apre così come si era aperto come il precedente di gennaio. Con l’annuncio di una valanga di scioperi. Sarà un altro mese nero per i trasporti, viaggiatori e pendolari italiani sono già con le mani nei capelli: i lavoratori del settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo pronti a incrociare le braccia lungo tutto l’arco del mese. Il picco – al livello nazionale – si avrà in tre date chiave: 6, 16 e 28 febbraio. La strategia del caos prosegue. Mentre i dati su lavoro, prezzi, Pil segnano ottimi risultato e i fondamentali economici segnalano un’economia sulla giusta direttrice, c’è chi non si rassegna a bloccare il paese e a mettere a disagio gli italiani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

A febbraio, i trasporti italiani si fermano quasi tutti.

Febbraio si apre con un calendario di scioperi che mette in crisi il trasporto in tutta Italia.

Argomenti discussi: Sciopero treni, lunedì nero per i pendolari; Febbraio nero per chi viaggia: treni, bus e voli a rischio sciopero; Sciopero trasporti febbraio 2026: metro, treni, autobus e aerei. Quando e chi si ferma; Febbraio nero per i trasporti: raffica di scioperi, treni fermi a fine mese e voli a rischio.

