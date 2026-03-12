Nel 2025, il settore cyber ha visto un aumento del 42% negli attacchi in Italia, con un incremento del 39% degli attivisti coinvolti. A livello globale, si sono registrati più di 5.265 attacchi cyber gravi, con un aumento del 49% rispetto all’anno precedente. Questi dati evidenziano un livello crescente di minacce informatiche a livello internazionale.

Il 2025 ha segnato un punto di svolta nella sicurezza digitale globale, con oltre 5.265 attacchi cyber gravi registrati in tutto il mondo, un aumento del 49% rispetto all’anno precedente. In questo scenario di instabilità crescente, l’Italia si conferma come un bersaglio privilegiato per i criminali informatici e gli attivisti digitali, ospitando il 9,6% degli incidenti critici a livello mondiale. I dati presentati nel Rapporto Clusit 2026 indicano che la Penisola ha subito 507 eventi critici, registrando un incremento del 42% rispetto al 2024. La crescita è stata esponenziale: negli ultimi cinque anni il numero di incidenti è salito del 157%, evidenziando una trasformazione radicale nel panorama della minaccia informatica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cyber: l’Italia nel mirino, +42% attacchi e 39% attivisti

