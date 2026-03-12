Cyber | l’Italia nel mirino +42% attacchi e 39% attivisti

Da ameve.eu 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, il settore cyber ha visto un aumento del 42% negli attacchi in Italia, con un incremento del 39% degli attivisti coinvolti. A livello globale, si sono registrati più di 5.265 attacchi cyber gravi, con un aumento del 49% rispetto all’anno precedente. Questi dati evidenziano un livello crescente di minacce informatiche a livello internazionale.

Il 2025 ha segnato un punto di svolta nella sicurezza digitale globale, con oltre 5.265 attacchi cyber gravi registrati in tutto il mondo, un aumento del 49% rispetto all’anno precedente. In questo scenario di instabilità crescente, l’Italia si conferma come un bersaglio privilegiato per i criminali informatici e gli attivisti digitali, ospitando il 9,6% degli incidenti critici a livello mondiale. I dati presentati nel Rapporto Clusit 2026 indicano che la Penisola ha subito 507 eventi critici, registrando un incremento del 42% rispetto al 2024. La crescita è stata esponenziale: negli ultimi cinque anni il numero di incidenti è salito del 157%, evidenziando una trasformazione radicale nel panorama della minaccia informatica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

cyber l8217italia nel mirino 42 attacchi e 39 attivisti
© Ameve.eu - Cyber: l’Italia nel mirino, +42% attacchi e 39% attivisti

Articoli correlati

Cyber-spionaggio globale: 37 governi nel mirino (c’è anche l’Italia)Un’ampia campagna di cyber-spionaggio, condotta da un gruppo filo-statale asiatico, ha preso di mira governi e infrastrutture critiche in 37 paesi,...

Italia nel mirino dei cyberterroristi: 9.250 attacchi in un annoNel 2025 l'azione del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche si è rivelata cruciale nella...

Contenuti e approfondimenti su Cyber l'Italia nel mirino 42 attacchi e...

Temi più discussi: Tecnologia e sicurezza: l'Italia affronta nuove minacce. Cyber attacchi in aumento. Allerta per il terrorismo; Iran, attacchi cyber e minacce sull’Italia: il fronte invisibile della crisi; Rapporto Clusit 2026: cyber attacchi in forte crescita, in Italia il 10% degli incidenti mondiali; Cybersecurity: nel 2025 attacchi più mirati e crescita degli zero?day.

Rapporto Clusit, in Italia un decimo dei cyber attacchi mondialiL’Italia resta uno dei bersagli principali del cyber crimine. Nel 2025 nel Paese si è registrato il 9,6% degli incidenti informatici a livello globale. Un dato in forte aumento rispetto all’anno ... tgcom24.mediaset.it

Cyber attacchi, l’Italia nel mirino: quasi il 10% degli attacchi globali colpisce il nostro PaeseIl 2025 segna un nuovo record storico per la criminalità informatica globale e l’Italia si conferma tra i principali bersagli del cyber crimine. Nel nostro Paese si è verificato il 9,6% degli ... giornalelavoce.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.