Nella zona tra Melito e Arzano, i carabinieri hanno effettuato un intervento nel campo rom, sequestrando veicoli, rame e un'officina abusiva. L'operazione rientra nelle attività di controllo e monitoraggio condotte dal Comando Provinciale di Napoli per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative sul territorio.

I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli proseguono con i controlli nei campi rom su tutto il territorio partenopeo. Nella mattinata e nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 23 gennaio, i militari dell’Arma hanno svolto un servizio straordinario ad “Alto Impatto” nell’area metropolitana, con un intervento mirato nel campo rom di via Circumvallazione Esterna 165. L’operazione ha visto la presenza di decine di carabinieri della Compagnia Stella, affiancati dal Nucleo Carabinieri Forestale, dai militari del NOE, dalla Polizia Locale di Napoli e dal personale dell’ASL veterinaria. Obiettivo dell’attività: contrastare fenomeni di illegalità diffusa e verificare il rispetto delle normative ambientali, edilizie e sanitarie. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Blitz dei carabinieri nel campo tra Melito e Arzano: sequestrate auto, rame e officina abusiva

Leggi anche: Blitz dei carabinieri tra Secondigliano e Arzano: sequestrate armi e droga, arrestati 4 fratelli

Blitz dei Forestali: sequestrata officina abusivaUn'operazione dei Carabinieri Forestale di Roccarainola ha portato al sequestro di un'officina abusiva, segnando un importante intervento contro attività illecite legate al ciclo dei rifiuti e alla ricettazione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Roma, operazione antidroga di carabinieri e parà: 18 arresti e dosi sequestrate; La pistola nascosta nell'ascensore e il sequestro di droga. Blitz a Tor Bella Monaca nelle piazze dello spaccio; Operazione antidroga nel Maceratese, blitz dei carabinieri e nove persone in carcere; Sfruttamento della prostituzione, blitz dei Carabinieri a Trieste: un arresto e 12 mila euro sequestrati.

San Giorgio a Cremano, blitz notturno dei carabinieri: 20enne arrestato con dosi e contantiUn servizio di controllo specifico, pianificato per contrastare la diffusione di droghe sul territorio, ha portato all’arresto di un giovane pusher durante la scorsa notte a San Giorgio a Cremano. A f ... ilcrivello.it

Furti a Ostia, blitz dei Carabinieri: elicottero in volo e controlli a tappetoUna vasta operazione di controllo straordinario del territorio, svolta ieri mattina dai Carabinieri della Compagnia di Ostia e mirata a contrastare ... castellinotizie.it

#Salerno - Blitz dei carabinieri: droga, armi ed esplosivi #Cronaca #NoceraInferiore #Carabinieri #Droga #Armi #Esplosivi #AgroNocerinoSarnese #NanoTV - facebook.com facebook

Blitz dei carabinieri con i parà in zona Colosseo, decine di identificati. Undici arresti e 17 denunce tra il centro e l'Esquilino #ANSA x.com