La Guardia Costiera di Porto Santo Stefano ha effettuato un nuovo intervento presso un ristorante di Monte Argentario, riscontrando la presenza di pesce scaduto in cucina. L’attività rientra nelle verifiche volte a garantire il rispetto delle normative sulla tutela delle risorse ittiche e dell’ambiente marino. Durante il controllo, sono state applicate sanzioni amministrative, tra cui una multa significativa, per assicurare la corretta gestione delle risorse marine.

Monte Argentario (Grosseto), 22 gennaio 2026 – Proseguono i controlli da parte dei militari della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano per garantire il rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di tutela delle risorse ittiche e dell’ambiente marino. L’attività di monitoraggio, capillare e sistematica, ha coinvolto l’intera filiera della pesca, con l’obiettivo di garantire la qualità dei prodotti ittici in commercio e il rispetto delle normative su tracciabilità, modalità di cattura e taglia minima. Le attività di controllo hanno coinvolto l’intero territorio della provincia di Grosseto, con verifiche mirate sulla conformità dei prodotti ittici agli standard di tracciabilità, al fine di garantire la trasparenza sulla provenienza del pescato e contrastare eventuali attività illecite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Blitz della Guardia costiera, pesce scaduto in cucina: maxi multa a un ristorante

